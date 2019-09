Cagliari, pauroso tamponamento a catena al semaforo per viale Monastir: tre bambini miracolosamente illesi

Maxi tamponamento a catena al semaforo che, da via Gherardo Delle Notti, consente l’accesso al viale Monastir a Cagliari. E solo per miracolo la conta dei feriti è bassissima: l’unica, trasportata all’ospedale Marino in codice verde, è una donna di trentanove anni. A innescare l’incidente è stato un 62enne alla guida di una Fiat Panda che ha travolto una Toyota Aygo ferma al semaforo rosso, con al volante proprio la donna rimasta ferita. Davanti, un’Alfa 159 e un autocarro della Fiat: entrambi sono stati colpiti dalla Toyota.

Coinvolta anche una Fiat 500, ferma sulla corsia affianco a quella teatro dello schianto. A bordo delle auto anche tre bambini piccoli: per loro, fortunatamente, nemmeno un graffio. Sul posto è intervenuta la polizia Locale per i “classici” rilievi di legge.

