Il Governo M5S-PD conferma la manovra di ventinove miliardi di euro per il 2020. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte con affianco il ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Scongiurato, pienamente, l’aumento dell’Iva, e nel corposo e vasto documento economico trovano spazio – grazie a 21 miliardi recuperati tra flessiivlita e lotta all’evasione – anche il taglio delle tasse sul lavoro. Il deficit resta fissato al 2,2 per cento e, come spiegato nel nostro giornale partner Quotidiano.net, la crescita del Pil viene stimata allo 0,6 per cento. Leggi di più su https://www.quotidiano.net/economia/def-2020-1.4810904

L'articolo La manovra da 29 miliardi è realtà, Conte conferma lo stop all’aumento dell’Iva proviene da Casteddu On line.