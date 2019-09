Quartu, ratti nella scuola media di via Angioni: alunni a casa per una settimana

Ratti a scuola e l’istituto chiude una settimana per la disinfestazione. Succede a Quartu nella scuola media di via Monsignor Angioni: l’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Delunas è di oggi.

È stata la Pro service durante un sopralluogo a constatare la presenza di ratti nell’edificio scolastico e così per evitare rischi per la salute di alunni e personale scolastico Delunas ha deciso per la disinfestazione. La scuole resterà chiusa da domani 1 ottobre fino al 5 ottobre. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 ottobre.

