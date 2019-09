Valorizzare i borghi puntando sulla pesca e la sostenibilità

A Marceddì le tre giornate di “Pescatori di Borghi”

Tre giornate per permettere agli operatori di confrontarsi sulla pesca sostenibile e la valorizzazione dei borghi: questo è stato “Pescatori di borghi”, appuntamento del Flag Pescando a Marceddì.

La manifestazione ha proposto momenti di approfondimento, seminari, letture, proiezioni cinematografiche e concerti. Nei giorni precedenti era stato promossa anche una Challenge su Instagram, un contest fotografico che ha visto come vincitori Antonella Marteddu, Valentina Pau, e Nicola Marongiu.

“Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato Mauro Tuzzolino, direttore del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, “e non mancheranno una seconda e una terza edizione. Il Flag si occupa di pesca da Arbus a Cuglieri e penso che la prossima estate organizzeremo qualcosa nella marina di San Vero”.

Nel programma era previsto anche un contest culinario ma per cause di forza maggiore è stato annullato. Il Flag si è così appoggiato al ristorante Lucio per tutto ciò che ha riguardato il mondo del food.

“Il cibo è stato una parte importante della rassegna”, ha aggiunto Tuzzolino, “ma non volevamo che prendesse tutta la scena. Volevamo fare una cosa diversa dalla solita sagra, e ci siamo riusciti. I numeri, rispetto alle sagre locali, sono stati più limitati, ma la partecipazione è stata comunque alta e qualificata”.

