Il commissario, inoltre, con un’altra delibera ha disposto un’ulteriore assunzione a tempo determinato, per 12 mesi, di un ingegnere per il servizio tecnico consortile.

Negli uffici di via cagliari sono già al lavoro per definire le procedure dei concorsi. Si cercano operai, tecnici, impiegati.

La procedura di concorso decisa dal Consorzio di bonifica, probabilmente, è un fatto eccezionale nella provincia di Oristano dove da anni ormai la pubblica amministrazione ha ridotto al minimo le assunzioni.

Da aggiungere che il cosiddetto Piano di organizzazione variabile varato a suo tempo dall’ex commissario Battista Ghisu aveva previsto anche la “stabilizzazione” di 36 avventizi. La ìRegione aveva dato il via libera a 14 di queste “stabilizzazioni”, ma si era anche riservata di aprire un momento di confronto col Consorzio.

L’ampliamento degli organici al Consorzio di bonifica dell’oristanese era stato contestato da alcune organizzazioni agricole. In particolare forti perplessità aveva manifestato il presidente provinciale della Confagricoltura Paolo Mele. Era intervenuta anche l’ex assessore regionale all’agricoltura Elisabetta Falchi. In sostanza si chiedeva di procedere prima al rinnovo dell’amministrazione dell’ente, in modo tale che proprio la nuova amministrazione potesse valutare le esigente organizzative, in rapporto alle possibilità finanziarie dell’ente, appena uscito da una gravissima crisi durata decenni, per un forte indebitamento.

Lunedì, 30 settembre 2019

L'articolo Il Consorzio di bonifica dell’oristanese assume: dieci posti a concorso sembra essere il primo su LinkOristano.it.