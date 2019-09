Un nuovo Postamat anche per Siapiccia e Sennariolo

“La lodevole iniziativa di Poste Italiane”, dichiara Gianbattista Ledda, sindaco di Sennariolo, “relativa all’installazione dello sportello ATM Postamat, nei comuni ormai privi di ufficio postale, dimostra l’interesse concreto della società verso i paesi più piccoli in via di spopolamento”. Un processo di grande importanza per le piccole comunità locali quindi. “Tale azione rafforza il diritto di protezione sociale”, prosegue il sindaco Ledda, “ossia quel diritto umano fondamentale, inteso come forma di tutela degli individui, che, come tale, deve essere garantito a chiunque ovunque si trovi”.

Un incremento dunque dei servizi per i comuni di Siapiccia e Sennariolo. “Con l’installazione del Postamat da parte di Poste Italiane”, spiega Raimondo Deidda sindaco di Siapiccia, “finalmente, i nostri cittadini potranno usufruire di numerosi importanti servizi senza doversi necessariamente spostare altrove, rendendo maggiormente confortevole il loro stile di vita”.

Il servizio “portalettere a domicilio”

Presentato oggi anche il “portalettere a domicilio”, una speciale figura di postino abilitato ad effettuare, su richiesta e presso il cliente, il pagamento dei bollettini, la ricarica delle sim telefoniche e delle Postepay, l’invio delle raccomandate ed il ritiro della corrispondenza preaffrancata.

Con l’ATM Postamat i cittadini potranno, in automatico, effettuare il pagamento delle principali utenze, dei bollettini e le ricariche, oltre che prelevare denaro contante e consultare il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente.

Il programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani promosso da Poste Italiane prosegue quindi in Sardegna e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Lunedì, 30 settembre 2019

