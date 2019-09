Cagliari, bimba di un anno sviene mentre gioca al parco: la causa non sarebbe meningite. La bambina è arrivata ieri in ospedale nel reparto di Rianimazione, inizialmente visti i sintomi si era pensato a un sospetto caso di meningite. Secondo Sardinia Post però i primi esami avrebbero escluso questa ipotesi, si sarebbe trattato di un malore sul quale indagano i medici per scoprire le esatte cause: l’episodio ha speventato i genitori che hanno portato d’urgenza la piccola in ospedale, la piccola si trova ricoverata al Brotzu,

