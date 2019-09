Guasto alla condotta idrica: lavori in centro e traffico in tilt Gravi disagi stamane a Oristano

Traffico in tilt nel centro di Oristano, questa mattina. Alcuni lavori urgente di Abbanoa hanno richiesto la chiusura della via Diego Contini e hanno determinato un rallentamento della circolazione nella zona tra via Riccio e via Cagliari.

Gli automobilisti si sono trovati bloccati anche più di mezzora.

E’ stato disposto un nuovo senso di marcia proprio nell’ultimo tratto della via Diego Contini per cercare di agevolare il deflusso dei veicoli.

A quanto si è appreso l’intervento di Abbanoa si è reso necessario per evitare uno stop all’erogazione dell’acqua.