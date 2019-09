Domani, martedì 1 ottobre alle 17 nell’Aula Magna del Rettorato (via Università 40) si terrà il seminario “Leonardo tra arte e scienza: dal corpo dell’uomo al corpo della Terra”. L’iniziativa – organizzata nell’ambito delle iniziative per il cinquecentenario leonardiano – rientra nei Seminari organizzati dal Rettore dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo, aperti alla cittadinanza, e vedrà come relatore Domenico Laurenza. L’intervento del professore sarà introdotto da Rita Pamela Ladogana, docente di Storia dell’Arte dell’Università di Cagliari.

Storico della scienza con interessi nella storia dell’arte e nella visual culture, è uno specialista dell’opera scientifica di Leonardo e si è occupato di storia dell’anatomia e della tecnologia nel Rinascimento, di storia della geologia e dell’iconografia geologica. Dal 2010 è consulente scientifico di Schroeder Arts Consulting, New York, nell’ambito di un progetto-laboratorio di ricerca internazionale incentrato sul Codice Leicester di Leonardo. È collaboratore del Museo Galileo di Firenze e ha insegnato e svolto attività di ricerca presso la McGill University di Montreal, la Columbia University di New York, il Trinity College di Dublino e altre istituzioni e università italiane e straniere.

