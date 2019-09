Politica, il piano della Lega per far deragliare il governo giallorosso

In un’intervista al Corriere della Sera, il senatore leghista Roberto Calderoli dice che “se tutto va bene, il 10 febbraio la Corte Costituzionale delibera e dà il via libera” al quesito referendario per la legge elettorale. Che si chiamerà Popolarellum, “visto che lo deciderà il popolo”. Oggi il quesito viene depositato in Cassazione, e sul referendum “sono sicuro che lo vinceremo” dice.

Al Messaggero, il senatore spiega poi che il quesito verrà ammesso perché “quella che viene fuori è una legge elettorale come qualunque altra che esce dal Parlamento” e “come tutte le altre ha la necessità della definizione dei collegi attraverso una delega al governo”.

