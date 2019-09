Da San Vero Milis ad Assisi per cantare nei luoghi cari a San Francesco

È appena tornato da Assisi il coro polifonico “Amici della Musica” di San Vero Milis, dove si è esibito nella Basilica inferiore di San Francesco e nel Santuario di Rivotorto, che custodisce al suo interno il Sacro Tugurio.

Il coro ha animato la messa nella basilica inferiore di San Francesco, eseguendo diversi canti polifonici sacri e il “Deus ti salvet Maria”, l’Ave Maria in sardo.

Nel Santuario di Rivotorto, invece, ha proposto un concerto, in due parti: la prima costituita da un repertorio polifonico sacro, come il celebre Panis Angelicus di Cesar Franck per solo e coro, eseguito per l’occasione dal soprano Ramona Careddu, la seconda parte invece dedicata al repertorio della tradizione musicale sarda.

Il coro “Amici della musica” opera sul territorio della provincia di Oristano da oltre quarant’anni. È stato fondato dal Maestro don Graziano Orro, che l’ha anche diretto per oltre vent’anni. Attualmente alla sua guida vi è il Maestro Ramona Careddu. Durante la trasferta il coro è stato accompagnato all’organo dal Maestro Giansilvio Pinna.

Lunedì, 30 settembre 2019

