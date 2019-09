Conte "Mediatore Mediterraneo 2019"

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sarà insignito mercoledì 2 ottobre del titolo di "Mediatore Mediterraneo 2019". Il riconoscimento verrà consegnato al premier da Carlo Pilia, docente di Diritto privato all'Università di Cagliari e coordinatore scientifico del convegno internazionale "Autonomia e responsabilità nella gestione delle crisi: quali modelli nazionali, europei e internazionali?", durante i lavori in programma a Palazzo Regio a Cagliari.

L'iniziativa, che si apre l'1 ottobre alle 9 nell'Aula Magna della Corte d'Appello con i saluti della rettrice Maria Del Zompo, si inserisce infatti nell'ambito del circuito internazionale dedicato ai "Percorsi Mediterranei di Mediazione per la Pace" che ha già fatto tappa in diversi Paesi del Mediterraneo. Il riconoscimento a Conte viene dato "per aver svolto magistralmente il ruolo di mediatore - così si legge nella motivazione - tra e per gli italiani negli scenari di crisi nazionali e internazionali".