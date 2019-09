Continui sbarchi in Sardegna, Deidda (Fdi): “Il ministro Di Maio si è dimenticato?”

“Come, oramai ripetutamente denunciato, continuano gli sbarchi di Algerini in Sardegna ma il Ministro degli Esteri Di Maio, incontrando il collega algerino, non ha speso una parola per trovare un accordo e affrontare il problema sbarchi in Sardegna” denuncia il capogruppo di Fdi in Commissione Difesa Salvatore Deidda.

Lo stesso governo algerino, ad inizio anno, ha chiesto aiuto alla comunità internazionale ma nonostante le ripetute istanze del sottoscritto e di Fratelli d’Italia nessun tipo di azione è stata intrapresa” conclude Deidda che annuncia un nuova interrogazione per sapere se la questione immigrazione è stata affrontata o meno e suggerisce, per il prossimo viaggio del Ministro Di Maio in Algeria e nord Africa di chiedere controlli serrati da parte della nostra Marina Militare in accordo proprio con il Governo algerino.

Fonte: Casteddu On Line



