Proteste da Cuccuru ‘e Portu: “Sporcizia e abbandono”

I residenti lamentano anche problemi con la viabilità. Appello al Comune

Lamentano una situazione di abbandono i residenti del quartiere di Cuccuru ‘e Portu di Oristano. Dalla schiera di case che si trova al confine tra l’ingresso di Oristano e quello del comune di Santa Giusta, spesso hanno fatto presente all’amministrazione comunale di quanto tutta la zona viva all’ombra della città. Ad oggi la situazione non è cambiata di molto.

Dal 1992, anno in cui sono state realizzate le prime abitazioni, sono pochi i miglioramenti realizzati per il decoro urbano e per il benessere di chi vive nel quartiere. Se da una parte è stata istituita di recente una fermata dell’autobus urbano che consente ai residenti di potersi spostare con i mezzi pubblici fino al centro città, dall’altra resta precario lo stato di pulizia della zona.

L’incuria dei terreni circostanti, molti dei quali appartenenti a privati, e l’immondizia che si deposita nel reticolato che separa questi ultimi dalla strada, rende la zona residenziale tutt’altro che un biglietto da visita per chi arriva a Oristano.

“Invitiamo il sindaco e l’amministrazione a farsi una passeggiata tra le nostre vie intitolate alla Sartiglia”, commenta una residente della zona. “Erbacce e rifiuti fanno da arredo ai nostri marciapiedi consumati. Eppure basterebbe davvero poco: ci sono tante famiglie qui con bambini, perché non si è mai pensato in tutti questi anni di creare una zona verde pubblica, pulita e magari con qualche panchina? “.

Non si tratta solo di decoro pubblico ma anche di sicurezza.

“L’uscita di via Sa Sartiglia, la strada principale del quartiere che si immette poi nella via Cagliari è sempre problematica, specialmente di notte per la poca illuminazione. Forse necessiterebbe di una rotonda o comunque di una soluzione per immettersi nel traffico in tranquillità”, aggiunge un altro residente della zona.