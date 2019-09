Teulada: ancora uno sbarco con 20 algerini

Questa mattina, più pattuglie di carabinieri del comando compagnia di Carbonia sono intervenute in Teulada, (su), dove nel porticciolo turistico, erano stati localizzati otto migranti clandestini, algerini, maschi, adulti e tutti in buone condizioni di salute, sbarcati poco prima, giunti a bordo di un barchino in legno e vetroresina colore blu e bianco, costruito artigianalmente e motorizzato con fuoribordo yamaha da 40 cavalli.