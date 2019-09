Compi atti di autoerotismo sul treno davanti ad una studentessa. Arrestato un ventiduenne extracomunitario

A metà strada del viaggio, quasi in procinto di giungere a destinazione, approfittando della momentanea assenza di altri viaggiatori nello scompartimento, il ventunenne si è abbassato i pantaloni ed ha cominciato a compiere inequivocabili atti di autoerotismo, esibendosi alla studentessa, incurante del pericolo che al gesto morboso potesse assistere anche qualche minore. La giovane dopo un primo momento di incredulità e sbigottimento è riuscita a scappare invocando aiuto al capotreno che a sua volta ha tempestivamente chiamato il 112. All’arrivo in stazione l’extracomunitario ha trovato la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carbonia che lo hanno immediatamente arrestato. Tradotto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dov'era ospite a Carbonia, lunedì mattina verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari, per la convalida dell’arresto, e per rispondere della grave accusa.