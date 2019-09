CALCIO, Il Cagliari sciupa il poker: il Verona si porta via un punto (1-1)

Interrotta la striscia vittoriosa: il Cagliari sciupa la chance di conquistare davanti al suo pubblico la quarta affermazione consecutiva, sbattendo sull’ostacolo Verona. Alla Sardegna Arena termina 1-1, con i sardi in vantaggio grazie a Castro e raggiunti nella ripresa da Faraoni su un clamoroso scivolone di Pisacane. Un palo per Rog e due ottime occasioni per Simeone – soprattutto l’ultima – alla fine hanno pesato, per la mancata chiusura della gara.

Commento. Cagliari in rossoblu, Verona in bianco. Maran conferma la stessa squadra corsara a Napoli, ripresentando Ceppitelli e Pellegrini in difesa con Castro dall’inizio sulla trequarti. Simeone prova a sorprendere Silvestri da pochi passi (12°), dieci minuti più tardi (22°) è João Pedro, servito da Nández, a calciare di poco a lato. È lo stesso brasiliano, al minuto 29, che prova ad intercettare un tiro-cross di Castro verso Silvestri: la palla entra in rete senza deviazione e Cagliari in vantaggio. Primo tempo molto intenso: nel finale di frazione Pisacane salva il risultato su pallone pericolosissimo. Secondo tempo: l’ex Silvestri sbroglia in modo ottimo sul colpo di testa di Simeone, pescato benissimo ancora da Nández. Poi, nel modo più clamoroso, gli ospiti raggiungono il pari: Pisacane scivola in area nel tentativo di rilanciare, Faraoni è lestissimo a sfruttare la situazione pescando l’1-1. Maran inserisce Nainggolan per Castro sulla trequarti nel tentativo di ravvivare l’offensiva rossoblu. Al 73° la difesa del Cagliari è sbilanciata, sul secondo palo manca la rovesciata Zaccagni e poi il mancino di Lazovic esce sul fondo. Il Verona ci crede. Ma ancora di più ci crede Nainggolan, a un pallone ormai perso sul fondo (78°): il belga lo rimette in mezzo per il liberissimo Simeone, che di destro si “mangia” però il 2-1. Occasione pure per gli ospiti con l’incornata da corner del giovanissimo Salcedo, la sfera esce di poco. Il risultato non cambia più.

I gol.

29° – 1-0: Castro spedisce in area un traversone dalla sinistra, leggera deviazione di João Pedro e palla in rete alle spalle di Silvestri.

66° – 1-1: retropassaggio di Pellegrini per Pisacane, palla lenta ma il difensore scivola e innesca involontariamente Faraoni, che di sinistro fulmina Olsen sul primo palo.

Il tabellino.

Cagliari, 29 settembre 2019, Sardegna Arena, campionato di Serie A, giornata 6

Cagliari-Verona 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 6; Cacciatore 6, Ceppitelli (C) 6,5, Pisacane 5,5, Pellegrini 6; Nández 6,5, Cigarini 6 (75° Oliva s.v.), Rog 6 (84° Ionita n.g.); Castro 6,5 (68° Nainggolan 6); Simeone 5,5, João Pedro 6 (In panchina: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Deiola, Cerri, Ragatzu). Allenatore: Rolando Maran 6.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Günter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso (C), Lazovic; Zaccagni (74° Pessina), Verre (62° Salcedo); Stepinski (88° Pazzini) (In panchina: Tutino, Berardi, Kumbulla, Vitale, Adjapong, Radunovic, Danzi, Empereur, Henderson). Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Volpi.

Reti: 29° Castro, 66° Faraoni.

Note: espulso il ds del Cagliari Carli (34°, proteste); ammoniti Stepinski (30°), Castro (33°), Dawidowicz (56°), Pellegrini (64°); minuti di recupero: primo tempo 0, secondo tempo 3.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)