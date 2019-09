Maran, nessun rimprovero al Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 SET - Ronaldo Maran sicuramente avrebbe voluto calare il poker col suo Cagliari. Ma non è andata così: "Avremmo voluto la vittoria per noi e per i tifosi - ha detto - siamo partiti forte e abbiamo cercato di chiuderla. Ci hanno pareggiato la partita per un infortunio che può capitare. Ma niente da rimproverare alla squadra. Abbiamo anche avuto un'occasione incredibile con Simeone. Dobbiamo anche riconoscere che il Verona ha giocato una buona partita".