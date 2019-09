Sinnai, grande folla per il concerto di Ivana Spagna

Gran successo ieri notte a Sinnai per il concerto di Ivana Spagna di fronte a migliaia di fans che hanno affollato l'area attorno alla chiesetta dei santi Cosma e Damiano.

Giovani e meno giovani non sono mancati all'appuntamento e non hanno lesinato applausi per la cantante.

La festa dedicata ai santi Cosma e Damiano ha avuto altri momenti importanti con le processioni e le messe celebrate in parrocchia (la chiesetta dei santi è chiusa perchè dichiarata inagibile).

Non è mancata neppure la favata, graditissima ai palati più fini. L'appuntamento è al prossimo anno, sperando che la chiesetta venga nel frattempo resa agibile con i necessari lavori di consolidamento.

Fonte: L'Unione Sarda



