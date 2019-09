Incidente stradale questa sera in piazza Padre Pio. Una Jeep condotta da un 71enne residente a Cagliari che percorreva la piazza padre Pio in direzione via Tuveri ha investito un ragazzo 21enne di nazionalità spagnola che attraversava la strada. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. A causa del violento urto il ragazzo è stato proiettato in avanti per circa 8-9 metri rovinando violentemente al suolo. Poi è stato soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge

L'articolo Cagliari, una Jeep guidata da un 71enne investe un ragazzo di 21 anni: è grave in codice rosso proviene da Casteddu On line.