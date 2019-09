Brutto incendio di un canneto nei pressi del centro abitato di viale della Musica a Quartu: i Vigili del Fuoco sono sul posto con tre automezzi, salvate diverse arnie di api. In corso c’è una vasto incendio di vegetazione in viale Della Musica. Dopo le segnalazioni alla Sala operativa del 115 del comando provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, è stata inviata sul posto una squadra di pronto intervento, con autopompa in supporto una dalla sede centrale di viale Marconi. L’incendio attualmente è sotto controllo, è in corso la bonifica di focolai residui nell’area circostante, salvate in un terreno adiacente diverse arnie di api. L’intervento di soccorso e bonifica ancora in atto.

L'articolo Quartu, maxi incendio in viale della Musica: fiamme al canneto, salvate le api (VIDEO) proviene da Casteddu On line.