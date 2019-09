Assemini, maxi incendio e notte di paura: i volontari con le autobotti spengono le fiamme. Guardate il VIDEO del super lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari dell’Orsa di Assemini, oltre dieci ettari andati in fumo nella notte, per colpa delle fiamme viste anche da centinaia di automobilisti sulla Sulcitana. Una notte di lotta contro il fuoco, la conta dei danni e il forte vento che lo ha alimentato: il bilancio è negativo ma solo grazie ai volontari i danni sono stati contenuti e non ci sono stati altri disagi.

L'articolo Assemini, maxi incendio e notte di paura: i volontari con le autobotti spengono le fiamme (VIDEO) proviene da Casteddu On line.