Incidente a Quartu, l’appello di una ragazza: “Aiutatemi a trovare chi ha gravemente ferito mia madre in viale Marconi”. Diventa virale sui social l’sos di Carol, che cerca testimoni sul brutto incidente avvenuto in viale Marconi alla mamma: “Ho bisogno di un aiuto, mia MADRE ieri, in data 27/09 intorno alle ore 09, ha avuto un grave INCIDENTE in bicicletta mentre percorreva Viale Marconi a QUARTU, all’altezza di Tam Tam Pizzeria, Bar Imperial per intenderci.

Un uomo ha causato il sinistro aprendo lo sportello della propria macchina parcheggiata, facendo scaraventare mia madre al suolo, la quale è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, riportando gravi ferite alla testa, il coccige, le gambe e una costola rotta.

Vorremmo risalire al Proprietario del veicolo, di cui non abbiamo avuto notizie ad oggi ed eventuali testimoni presenti”.

