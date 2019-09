Dolcissima Miriam, una vita spezzata a 21 anni dopo la discoteca, il dolore del padre: “Era la mia bambina”. Lo strazio dei genitori e dei nonni davanti al platano dove Miriam è morta, insieme ad altri due ragazzi, nel terribile incidente stradale di venerdì sera a Ferrara. «Era la mia bambina – dice il padre Alberto con un filo di voce al nostro giornale partner Il Resto del Carlino –. Quando muore un figlio è un dolore atroce». Una sofferenza inspiegabile e inconcepibile. Quella di venerdì doveva essere una serata da trascorrere all’insegna della spensieratezza e della vita. Un’uscita con quei colleghi che, col passare del tempo, erano diventati anche amici. Nulla faceva pensare a un epilogo tanto devastante. E invece per tre di loro il destino ha imboccato una strada senza uscita.”Il sorriso di Miriam, quello che faceva capolino dalle foto di Facebook e che illuminava tutti quelli che le stavano vicino, si è spento per sempre. Sulla terra forse, ma non nei cuori di mamma e papà. Per loro quella luce rimarrà sempre accesa”.

Continua a leggere su Quotidiano.net: https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/miriam-berselli-1.4808573

L'articolo Dolcissima Miriam, una vita spezzata a 21 anni dopo la discoteca, il dolore del padre: “Era la mia bambina” proviene da Casteddu On line.