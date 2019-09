Arrestato un disoccupato 24enne di Cortoghiana con l’accusa di spacciare marijuana. Operazione dei carabinieri della compagnia di Carbonia: in trappola è finito P.A., un giovane di 24 anni sorpreso in flagranza di reato. I militari ne hanno osservato i movimenti e sottoposto alla perquisizione domiciliare il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana suddivisa in più dosi. In casa deteneva anche un bilancino di precisione e altro materiale collegato al confezionamento della sostanza stupefacente.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.