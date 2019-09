Cagliari, scontro tra un’auto e una moto in viale Trieste: centauro illeso per miracolo

Incidente stradale questa mattina in viale Trieste all’incrocio con via Pola, a Cagliari.

Alla guida di una Audi, dopo aver percorso parte del viale Trieste, un 42enne residente fuori città ha svoltato a sinistra in via Pola scontrandosi con una moto proveniente in senso opposto.

Dopo l’urto, la moto, una Yamaha FZ6, è finita a circa 15 metri di distanza andando a colpire altri due veicoli in sosta. Il motociclista, un 28enne cagliaritano, è caduto a terra restando lievemente contuso. E’ stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Santissima Trinità in codice verde.

Fonte: Casteddu On Line



