Cagliari-Inter, Maran fa esordire il portiere Olsen e preferisce Cerri a Simeone: le formazioni ufficiali. Formazione a sorpresa di Maran per la sfida all’Inter di Conte alle 20,45 alla Sardegna Arena: in campo subito il gigante Olsen ma non l’attaccante Simeone, al suo posto gli viene preferito Cerri.

Cagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri. All. Maran

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

