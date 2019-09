Polemica sul caimano Jack ritrovato a Orosei: “Ora sarà di nuovo imprigionato come attrazione?”

Il caimano fuggito dal circo diversi giorni fa ad Orosei è stato avvistato da un cittadino del posto che ha allertato i carabinieri e il corpo forestale per la successiva cattura! Quindi storia a lieto fine?

A parere nostro il lieto fine non c’è proprio! Qui si tratta di una storia triste che si ripete da decenni! Gli animali non dovrebbero stare rinchiusi e usati come attrazione nei circhi per il divertimento di pochi che ancora pagano per assistere a stupidi spettacoli con animali costretti ad esibirsi contro la loro natura!

Bisogna riflettere anche su come vengono custoditi vista la vicenda recente avvenuta ad Orosei, come è possibile che questo splendido animale pericoloso per l’uomo sia riuscito a fuggire? Ora verrà riconsegnato al circo? Verrà di nuovo imprigionato per essere usato come attrazione? Forse si!

Ribadiamo che per noi i circhi dovrebbero fare spettacoli con attrazioni di arti circensi senza l’uso e lo sfruttamento degli animali che dovrebbero restare liberi in natura come gli elefanti, i leoni, le tigri nei loro luoghi di origine.

Ci piace pensare che il caimano fuggito dal circo abbia sognato sulla bellissima spiaggia di cala liberotto quel mondo lontano dove i suoi simili vivono liberi in natura e sopratutto in pace! Noi invece quando smetteremo di togliere la pace a questi animali?

Guardie Ambientali Sardegna

