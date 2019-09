Ritrovato il caimano: finisce il tormentone estivo

E’ stato ritrovato a Cala Liberotto, nella marina di Orosei, il caimano fuggito dal Circo Martin nelle scorse settimane. Lo hanno recuperato le pattuglie delle Stazione forestali e di vigilanza ambientale di Siniscola e Orosei, dopo una segnalazione pervenuta al Corpo forestale da parte di un cittadino.

L’operazione di cattura ha richiesto l’intervento di un veterinario.

L’animale, apparentemente in buone condizioni di salute, è momentaneamente tenuto in custodia dal personale forestale nel luogo del rinvenimento, in attesa che giunga sul posto il proprietario.

La vicenda del caimano nei giorni scorsi era diventata in Sardegna un vero e proprio tormentone estivo, con vignette, fotomontaggi, barzellette e persino una canzone in sardo a lui dedicata.

Domenica, 1° settembre 2019

