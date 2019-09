Budoni, chiedono soldi al parroco per una bimba malata: ma è una truffa

Una truffa senza cuore quella che una coppia residente nel nord Italia stava tramando ai danni del parroco di Budoni. Il sacerdote è stato chiamato da un uomo che ha raccontato di una bambina budonese ricoverata al Gaslini di Genova per una grave malattia che stava per essere dimessa.Ma i genitori non avrebbero avuto il denaro per il viaggio, quindi il truffatore ha chiesto al parroco l’invio di un vaglia postale urgente intestato a una donna di sua conoscenza, ovviamente sua complice. Il parroco ha fatto finta di cadere nel tranello temporeggiando e avvisando immediatamente i Carabinieri. Sono bastate loro poche ore per scoprire l’identità dei due truffatori ed assicurali alla Giustizia. Sono stati denunciati per il reato di truffa, a loro sono risaliti perché l’uomo utilizzava un cellulare a lui intestato.

