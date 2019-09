Rinviato per il maltempo anche il concerto di Giovanni Allevi

Diversi eventi rinviati o annullati ieri sera in provincia di Oristano a causa del maltempo. Rinviato anche il concerto per piano solo di Giovanni Allevi in programma a Bauladu, coda finale della ventunesima edizione del festival Dromos.



L’organizzazione, che sino all’ultimo aveva confermato l’evento, ma che si è poi dovuta arrendere alla pioggia, comunicherà quanto prima la data in cui verrà recuperato l’appuntamento con il musicista marchigiano, proposto in collaborazione con il ‘Du – Bauladu Music Festival, e, per chi lo volesse ottenere, le modalità di rimborso dei biglietti già acquistati per il concerto previsto per questa sera; biglietti che saranno comunque validi anche per la nuova data.

Per informazioni, la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490 e all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.dromosfestival.it e alla pagina Facebook del festival (www.facebook.com/).

Domenica, 1° settembre 2019

