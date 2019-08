Maltempo: disabili soccorsi sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Sono state oltre 120 le chiamate ricevute dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari per i violenti temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio nel sud Sardegna, in particolare nel Cagliaritano e nel Sulcis. I centri più colpiti dalle 'bombe d'acqua' sono stati Carbonia, Sestu, Settimo, Sinnai, Quartucciu, Assemini e Quartu Sant'Elena.

A Quartu e Sestu due disabili sono stati soccorsi dai vigili mentre le loro case si stavano allagando. Problemi anche sulle strade. Un'auto è rimasta bloccata nel sottopassaggio della statale 131 Dcn e una seconda, con due persone a bordo, è rimasta impantanata sulla strada che collega la zona industriale di Quartucciu alla statale 125. Infine, sempre a Quartu, i pompieri sono dovuti intervenuti in località Costa Marina per il crollo di un muro di sostegno alto tre metri. Fortunatamente non si registrano feriti. (ANSA).