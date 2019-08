Maltempo: allagamenti e alberi pericolanti nell’oristanese

Il maltempo che nel pomeriggio ha investito la Sardegna ha creato allarme anche in porvincia di Oristano. Si sono registrati diversi allagamenti nella zona di Tramatza, Bauladu, Zeddiani e San Vero Milis.

Interessati scantinati ed alcune abitazioni. Problemi anche nella zona di Arborea per altri allagamenti e alberi pericolanti. La sindaca Manuela Pintus ha invitato i residenti a non transitare, né a piedi né in auto, nelle strade allagate (via Porcella, piazza Azuni, via Baccaredda, via Manno, via dei Tulipani, via Grignano). La sindaca ha messo in allerta anche per un cavo delle rete elettrica caduto lungo la strada provinciale numero 49, all’altezza della strada 26 e 28: una corsia è stata momentaneamente chiusa al traffico.

I vigili del fuoco di Oristano hanno dovuto impiegare diverse squadre per fare fronte alle numerose richieste di intervento.

Il maltempo ha creato situazioni di disagio in diverse località della Sardegna. Una delle zone più colpite il Cagliaritano. Anche il noto centro commerciale La Corte del sole, a Sestu, è rimasto allagato e così diversi negozi che vi operano.

Alcuni eventi in programma questa sera in provincia di Oristano sono stati rinviati.