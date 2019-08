Cagliari, teppisti sul bus per Monserrato: fuggiti dopo aver forzato le portine

Ennesimo caso di teppisti a bordo dei bus a Cagliari. L’ultimo episodio è avvenuto sul pullman della linea M diretta a Monserrato, verso le 18. Una decina di ragazzini, dopo aver urlato ed essersi messi a correre per tutto il bus, hanno iniziato ad insultare anche l’autista, che è stato costretto a fermare il mezzo chiedendogli di calmarsi. A bordo c’erano una ventina di passeggeri: a raccontare alla nostra redazione l’episodio è proprio uno di loro. I ragazzini, per tutta risposta, sono riusciti a forzare la portina in fondo al bus, scappando dentro il Parco della Musica. Il pullman è rimasto fermo per alcuni minuti, con il conducente costretto a dover scendere per richiudere in modo corretto le due porte divelte dal gruppetto di balordi.

Da parte del Ctm annunciano che saranno svolte tutte le indagini del caso, anche con l’ausilio delle telecamere (con i filmati visionati dalle Forze dell’ordine), per cercare di risalire al gruppo di teppisti.

