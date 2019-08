Cagliari, bomba d’acqua su città e hinterland: la statale 554 diventa un fiume . “Una bomba d’acqua impressionante”, la definisce il video maker Chicco Lecca in queste bellissime immagini realizzate poco fa in diretta, a ridosso della rotonda della 554. L’asfalto è una vera e propria piscina: “Mi sa che abbiamo fatto un errore a passare da qua”, commenta l’automobilista che però certamente non poteva prevedere il forte temporale che si è abbattuto su Cagliari nel primo pomeriggio di oggi…

L'articolo Cagliari, bomba d’acqua su città e hinterland: la statale 554 diventa un fiume (VIDEO) proviene da Casteddu On line.