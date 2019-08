Violento temporale a Cagliari e Sulcis

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Strade, scantinati e negozi allagati. Sono già decine le chiamate ai vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto nel Cagliaritano e nel Sulcis. Pioggia intensa accompagnata da lampi e tuoni, come avvenuto due giorni fa.

Allagamenti vengono registrati a Sestu, all'interno del centro commerciale La Corte del Sole, lungo la statale 131 tra Cagliari e Elmas, nella zona dell'aeroporto, dove stanno operando le pattuglie della Stradale per regolare il traffico, a Quartu Sant'Elena e a Settimo. Strade e cantine piene d'acqua anche a Carbonia e Iglesias. Al momento non si registrano episodi di particolare gravità.