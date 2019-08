Tuoni su Cagliari, il cielo “promette” pioggia a Santa Margherita: pazzo weekend di fine agosto. Le previsioni meteo sono state confermate: tuoni e fulmini in direzione di Cagliari e delle coste, fuga dei bagnanti dalle spiagge. Chi aveva sfidato il maltempo sta rientrando nel pomeriggio a casa, delusione anche per molti turisti. Ma sono le prove di fine estate, o comunque un fine settimana nel quale le allerte meteo avevano preannunciato nuvoloni e possibilità di piogge e grandinate. Su Cagliari tuoni molto forti nel primo pomeriggio di oggi. la foto che vedete è stata scattata pochi minuti fa dalla bellissima spiaggia di Santa Margherita a Pula: “Cielo e mare come ai Caraibi…”

