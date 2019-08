Così vestivano a Quartu, domenica al Parco Matteotti la XIV edizione

Tutto pronto per la nuova edizione di ‘Così vestivano a Quartu – Aici bistianta in Quartu’, giunto quest’anno alla XIV edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Folk Culturale Su Idanu con il patrocinio del Comune, è in programma domenica 1 settembre alle ore 19 nei giardini del parco Matteotti.

Come da tradizione, durante la manifestazione sfileranno abiti che rappresentano uno spaccato completo della Quartu che fu. Nel corso della serata gli spettatori presenti avranno infatti modo di vedere i vestiti che indossavano tutte le fasce sociali, per immergersi così in un’atmosfera suggestiva e retrò. Gli abiti permetteranno anche di scoprire come ci si abbigliava in base ai vari mestieri che venivano svolti in città dall’inizio dell’Ottocento sino alla metà circa del secolo ventesimo.

“Siamo fieri di proseguire questo lavoro di analisi, ricerca e ricostruzione di un mondo ormai lontano, in un crescendo continuo sia dal punto di vista della varietà che della completezza – spiega il Presidente dell’Associazione Su Idanu Lucio Carboni -. Gli abiti indossati dai volontari e dai componenti del gruppo durante la sfilata fanno parte del patrimonio dell’associazione e li mettiamo con piacere a disposizione di curiosi e appassionati che dimostrano di apprezzare sempre maggiormente”.

“La cittadinanza quartese ha già dimostrato in più occasioni il grande attaccamento alle tradizioni popolari – aggiunge l’Assessore alla Cultura Lucia Baire -. E anche questa sfilata è ormai diventata una tradizione, capace di proiettare cittadini, visitatori e turisti nella storia, nella memoria, in un passato che emoziona. Abbiamo ancora tanto da riscoprire e proprio per questo reputo il lavoro delle associazioni, nel caso specifico di Su Idanu, particolarmente meritevoli”.

“Oltre ai pani e ai dolci, a Quartu è importantissima anche la tradizione degli abiti – commenta il Sindaco Stefano Delunas -. Negli anni l’associazione ha sempre cercato di migliorare l’evento, con nuovi vestiti e una location sempre più curata. Creare appuntamenti di valore e così partecipati è un motivo di vanto per loro, ma anche per l’Amministrazione e per tutta la città. Quartu è una città accogliente, mostrando le nostre tradizioni creiamo anche i presupposti per valorizzarla al meglio, anche dal punto di vista turistico”.

