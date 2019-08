Tragedia sfiorata a Oristano: cadono calcinacci da un balcone

Tragedia sfiorata a Oristano, per la caduta di alcuni calcinacci dal balcone di un’abitazione.

L’episodio è avvenuto in via Cagliari 125. Prima dell’alba, i mattoni e calcinacci del balcone di una palazzina sono caduti, finendo sul marciapiede.

Per fortuna, l’episodio, che si aggiunge a una lunga lista di avvenimenti con simili modalità, è avvenuto alle prime luci del mattino, per cui la via non era ancora trafficata come è solitamente durante la giornata.

Sul posto gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco, che hanno delimitato l’area coinvolta, mettendola in sicurezza e vietando il passaggio pedonale.

Sabato, 31 agosto 2019

