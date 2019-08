Prezzo del latte: l’assessore regionale da Tramatza riapre le trattative

Lunedì mattina l’assessore all’Argricoltura, Gabriella Murgia, convocherà in Regione l’organismo interprofessionale latte ovino sardo per riaprire la trattativa sul prezzo del latte. Una provvedimento urgente e necessario, anche in considerazione della situazione di vacanza del Governo centrale.

Lo ha annunciato la stessa esponente della Giunta regionale all’apertura dell’assemblea dei pastori, convocata per stamattina a Tramatza dalla neonata associazione Più Sardegna, che riunisce numerosi gli allevatori dell’Isola e chiede l’unità dei movimenti per superare le proteste di piazza.

L’assemblea è stata presieduta dalla presidente dell’associazione Valentina Manca e ha riunito circa 200 pastori. Tra i presenti anche Fortunato Ladu, il cui nome è legato al movimento pastori sardi.

A Tramatza gli allevatori hanno ribadito di guardare ai 60 centesimi come prezzo di partenza, con l’obiettivo finale di un compenso che raggiunga l’euro e 20 centesimi a litro. Sempre a Tramatza gli allevatori hanno ribadito come il prezzo del latte non possa andare sotto la soglia di quelli che sono i costi di produzione e hanno citato a riferimento anche uno studio realizzato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.