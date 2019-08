Gli cade addosso un grosso ramo: è grave. Soccorso con l’elicottero

Colpito da un grosso ramo di un albero che gli è caduto addosso un uomo di Ula Tirso è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza con l’elicottero del servizio 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata di oggi poco distante dalla zona di Santa Chiara del Tirso.

L’uomo era impegnato in alcuni lavori di potatura. Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito i soccorsi del servizio 118 allertati dalla figlia dell’uomo che è stato caricato in elicottero per il trasporto a Nuoro in codice rosso.

