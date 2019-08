Cagliari: con Inter sfida Barella-Ninja

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Cagliari con rabbia contro l'Inter domani alla Sardegna Arena per provare a raddrizzare il campionato dopo la falsa partenza con il Brescia. La voglia di reagire, oltre che per il ko interno, è legata all'infortunio di Pavoletti, costretto allo stop per almeno tre mesi. "Sappiamo tutti quanto è importante per noi - dice in conferenza stampa il tecnico Rolando Maran - cambieremo qualcosa e dobbiamo sfruttare la rabbia che abbiamo. Dobbiamo essere un blocco unico. Per il morale è importante una grande gara: ci vogliono anima e cuore per conquistare una prestazione che, qualunque sia il risultato, ci faccia uscire consapevoli di aver dato il massimo".

Convocati gli ultimi arrivi, Olsen e Simeone: probabile l'impiego dal primo minuto dell'ex Roma, mentre il Cholito dovrebbe partire dalla panchina. Cagliari senza Pavoletti costretto gioco forza a cambiare. "Dobbiamo mantenere stessa fisionomia e dna - precisa Maran - magari cercando di centrare il nostro obiettivo in maniera diversa. Abbiamo provato diversi accorgimenti".

Probabili gli innesti di Mattiello e Pellegrini sulle corsie esterne in difesa. Centrocampo molto robusto con Rog, Nainggolan, Nandez e Ionita con quest'ultimo primo uomo a fare pressing sulla partenza dell'azione dell'Inter. E Nainggolan con maggiore licenza di avanzare con meccanismi di copertura assicurati soprattutto da Nandez e Ionita. Davanti fiducia a Joao Pedro e Cerri, anche per una questione di centimetri sulle palle alte. Una partita particolare per Barella e Nainggolan, l'anno scorso rispettivamente rossoblù e nerazzurro. "Barella è figlio di questa maglia e di questa terra - sottolinea l'allenatore rossoblù - Merita un grande abbraccio e una grande accoglienza. Nainggolan? Non ha nulla da dimostrare, sta pensando solo al Cagliari. Con l'Inter è stato uno dei protagonisti con sei gol e la qualificazione Champions".

Conte? "L'Inter è cambiata moltissimo - ragiona Maran - ha aumentato il suo valore sia dal punto di vista tecnico, sia come squadra: sarà tra le tre protagoniste del campionato". (ANSA).