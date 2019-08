Continua la miscela di arti firmata Miniere Sonore

A Oristano gli ultimi due appuntamenti del Festival. Il programma

Continua Miniere Sonore, il Festival di Musiche Attuali, promosso dall’Associazione Culturale Heuristic e sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano.

Ieri l’apertura con il duo La femme dans le cadre di Ivana Busu (fisarmonica live electronics) e Caroline Wehbe (video e oggetti sonori), il ballerino ungherese Peter Agardi, che ha omaggiato il regista e scrittore Pier Paolo Pasolini, e il chitarrista Sergio Altamura.

Questa sera si inizierà alle 21, con Stefano Casta con Time-warp, una performance di diffusione acusmatica: musica “assoluta” che si riduce al puro fenomeno sonoro, prodotta in studio.

Acusmatiche erano le lezioni di Pitagora, quando nascosto dietro una tenda sollecitava gli allievi alla massima attenzione verso la parola, lasciando all’udito la piena responsabilità della percezione.

Il suono, infatti, si separa dall’immagine amplificando per sottrazione le possibilità percettive, che stimolano reminiscenze ancestrali inconsce e, altrimenti, inafferrabili.

Seguirà alle 22, Méta-Morphose di Magna Mater (duo franco cileno), performance immersiva in cinque atti in cui il pubblico è invitato a entrare in un universo ovidiano dove mitologiche figure femminili si mostrano nell’intima esperienza della mutazione.

Alle 22.30 salirà sul palco Pino Forastiere che con Village Life ha tradotto in musica il cambiamento esistenziale del trasferimento dal caos romano alla vita di provincia, in una ricerca improntata alla massima espressione orchestrale della chitarra a 16 corde. Un viaggio in atmosfere mediterranee, scandito da ritmi di danze.

In chiusura Escape Room, primo album dei Freak Motel, progetto originale che incorpora molteplici influenze e le converte in un sound sperimentale tra post-rock esplosivo, atmosfere noise e electric jazz. Ritmi serrati a tratti ossessivi si alternano a melodie ariose ed evocative dal climax onirico.

Domani, invece, apre la serata Ivonne Bello, con Schema, progetto coreografico work-in-progress che si articola attraverso una performance di improvvisazione e installazione dal vivo site specific.

Alle 21.30 Perry Frank, progetto di musica ambient, acoustic, psychedelic rock e chillout del polistrumentista Francesco Perra, cominciato nel 2005. Dopo tre album pubblicati e numerose collaborazioni Perry Frank cura il progetto Ambient Guitar Sessions, che consiste in live sessions di musica ambient in luoghi panoramici o idonei ad ospitare il suo genere musicale in cui l’aspetto visivo si mescola alla musica dando vita a una serie di videoclip estremamente suggestivi.

Chiude il festival alle 22.45 il duo formato da Marco Ferrazza e Giacomo Salis con Untitled, spettacolo di improvvisazione radicale con un set essenziale, costituito da un timpano, un piatto e un laptop, funzionale al risultato sonoro complessivo, capace di essere al tempo stesso scarno e coinvolgente.

L’ingresso alle serate del Festival Miniere Sonore è libero e gratuito. Tutti i live si terranno nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni.

Sabato, 31 agosto 2019

