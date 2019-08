Mare inquinato a Calamosca: “Tantissimo calcare in spiaggia, arriva da fogne abusive?”

I dati girati dall’Arpas, che ha effettuato il monitoraggio, al Comune di Cagliari, non lasciano dubbi: Escherichia Coli trovata nelle acque di Calamosca. E l’amministrazione comunale non ha potuto fare altro che firmare subito un’oridnanza ad hoc: mare off limits sino a nuovo ordine, proprio alla fine dell’estate. Spunta un video, realizzato stamattina da qualche bagnante e pubblicato nel gruppo Facebook “Calamosca” nel quale vengono mostrati i tanti rifiuti raccolti, in spiaggia, nelle ultimissime ore. Dentro alcune buste ci sono “cicche di sigarette, bottiglie, reti e siringhe”. Ma, soprattutto, “calcare, tantissimo calcare che ormai si sbriciola. Arriva da qualche fogna che non si sa dove si trovi?”, si domanda chi ha realizzato il filmato.

E c’è l’appello-sos: “Un paradiso destinato a distruggersi per colpa di chi se ne frega”.

