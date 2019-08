Da Cabras a San Salvatore a piedi nudi: ecco gli scalzi della tradizionale corsa

Oggi l’andata verso il villaggio di pescatori. Previste deviazioni alla circolazione/Foto

Il sole si è alzato da poche ore e un orda bianca ha già invaso l’uscita del paese di Cabras: arrivano gli scalzi.

La tradizionale corsa, anche quest’anno, ha attirato a sè numerosi visitatori. Molti sono compaesani esperti che si emozionano al grido di “Evviva Santu Srabadoi”, molti altri sono turisti, altri vicini dei paesi limitrofi che comunque amano e si emozionano al passaggio degli scalzi.

Gli scalzi, ormai giunti al villaggio di San Salvatore con il simulacro, rientreranno domani alle 18.30, facendo il percorso inverso.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha predisposto alcune variazioni alla circolazione.

Domani, è vietata dalle ore 15 alle ore 20.30 la sosta di qualunque tipo di veicolo per tutto il tracciato urbano interessato dal corteo de Is Curridoris nelle vie Roma, Cavvallotti, Tharros fino al quadrivio delle strade provinciali (Cabras, Oristano, Torregrande, S.Giovanni).

I veicoli in sosta in fascia oraria di divieto sono oggetto di rimozione forzata. Il deposito temporaneo dei veicoli rimossi è presso il centro polivalente sulla via Tharros.

L’incrocio stradale del quadrivio (Cabras, Oristano, Torregrande, S.Giovanni) sarà chiuso dalle ore 18.30 verso tutte le direzioni.

La Provinciale SP6 è sbarrata all’altezza del bivio per “Su Cammiu” dalle ore 18.30. Per il rientro dal mare si suggerisce la deviazione sulla SP7 direzione Riola Sardo.

Il pubblico presente deve sostare entro il bordo esterno della carreggiata stradale, sia nel caso di strada asfaltata che sterrata. All’arrivo, lungo via Tharros è fatto divieto assoluto di oltrepassare la traccia bianca a terra nonché di sporgersi da essa, oltre l’allineamento sulla verticale, con il busto, braccia, mani, sopratutto laddove vengano esposti strumenti di ripresa immagini.

In caso di pioggia, particolare attenzione dovrà essere rivolta all’utilizzo di ombrelli dei quali si sconsiglia l’uso e per i quali è comunque fatto assoluto divieto di oltrepassare l’allineamento sulla traccia bianca.Per i contravventori è prevista una sanzione da 250 a 500 euro.

Ai fini di consentire una migliore fruizione dell’evento, nella banchina del primo ponte, è previsto l’accesso dedicato ai disabili motori provvisti di deambulatore o carrozzina. L’accesso all’area è stabilito su richiesta in loco ed è rilasciato a cura della polizia municipale. Il disabile potrà essere affiancato da un accompagnatore.

Nel marciapiede del primo ponte, è consentito lo stazionamento di addetti stampa, fotografi professionisti o amatoriali dotati di adeguata strumentazione di ripresa. L’accesso all’area è stabilito su richiesta in loco ed è rilasciato a cura della polizia municipale.