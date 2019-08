Orgosolo, piantagione di marijuana sequestrata dalla polizia: arrestato un giovane.

Avrebbe fruttato, con il suo contenuto, oltre 200mila euro. I poliziotti della Squadra Mobile di Nuoro, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Orgosolo, hanno sequestrato una piantagione illegale di marijuana in agro di Orgosolo. Un giovane del posto, di 19 anni, arrivato sul luogo per innaffiare le 248 piante presenti, è stato bloccato e arrestato per coltivazione e produzione di stupefacenti. Le piante, di ottima qualità, avrebbero prodotto, ciascuna, dai 400 ai 500 gr. di droga.

L'articolo Sorpreso ad innaffiare 248 piante di marijuana: 19enne in manette ad Orgosolo proviene da Casteddu On line.