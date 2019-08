La traversata su un barcone per rincorrere il sogno di diventare avvocato

Ha attraversato il deserto, superato un periodo di prigionia nei campi libici e la traversata a bordo di un barcone nel Mar Mediterraneo, ma ora in Sardegna può rincorrere il suo sogno: diventare avvocato. Il 26 enne sudanese Hussein, studente del Centro d’Istruzione per adulti di Oristano, è tra i 100 rifugiati vincitori della borsa di studio messa a disposizione dal Ministero dell’Interno, con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e in collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario.

Hussein in questi giorni si è immatricolato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari e potrà studiare per diventare avvocato, il suo grande sogno. Una volta laureato tornerà nel suo paese per tutelare gli interessi dei suoi connazionali.

Il giovane del Sudan nel mese di gennaio è stato tra i protagonisti di un incontro promosso dalla Regione al Liceo Classico “De Castro”, sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Hussein aveva raccontato agli studenti la sua storia dolorosa, ma anche carica di tenacia e speranza. Una storia che ci auguriamo tutti possa avere il lieto fine.

Sabato, 31 agosto 2019

