Nonna Margherita spegne 102 candeline, sessant’anni fa l’arrivo a Cagliari: “Sono veneziana doc”

Margherita Piranese spegne centodue candeline sopra una gustosissima torta di compleanno. Una prova, l’ennesima, di come la Sardegna sia “benefica” non solo per i sardi doc, ma anche per chi ha scelto di viverci dopo essere nato da un’altra parte. Nel caso della nonnina, la sua città natale è Venezia: tra la laguna e le gondole ha aperto per la prima volta gli occhi il ventotto agosto 1917. Negli anni Sessanta, insieme al marito oggi defunto – Giuseppe Piaz noto Bepi – è arrivata a Cagliari, insieme alla suocera di Udine e i suoi quattro figli, tutti sposati. “Mio nonno Bepi lavorava all’arsenale di Venezia e prima ancora in Marina militare”, racconta la nipote Monica Petruzzo. Al suo arrivo a Cagliari “ha cambiato lavoro, diventando rappresentante di commercio. Mia nonna non ha lavorato ma ha seguito i 4 figli ,poi purtroppo è rimasta vedova giovane. Mio nonno è morto nel 1970”. Oggi la nonnina ha anche dieci nipoti e nove pro-nipoti.

