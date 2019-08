Cagliari: Pavoletti fuori 3 mesi

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Più serio del previsto l'infortunio di domenica scorsa per l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti. Gli esami strumentali, eseguiti presso la casa di cura polispecialistica "Sant'Elena" di Quartu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

L'attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche. Il tipo di incidente non lascia grandi speranze per un veloce ritorno in campo: per infortuni di questo tipo il recupero è di solito almeno tre mesi. Il giocatore, probabilmente caduto male nel tentativo di raggiungere una palla di testa alla fine del primo tempo della gara con il Brescia, aveva anche tentato di tornare in campo. Ma dopo pochi minuti si era dovuto arrendere. Dopo la partita Maran aveva mostrato ottimismo. Ma gli esami di oggi hanno invece detto che Pavoletti potrà tornare in campo forse solo a dicembre.