Paura a Cagliari, un’auto travolge una bici in via Is Mirrionis: ferito un ciclista

Incidente in via Is Mirrionis. Un’auto ha travolto e una bicicletta e il ciclista è rimasto ferito. L’uomo è stato portato all’ospedale Marino (codice giallo). Notizia in aggiornamento.

